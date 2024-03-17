Експорт зброї з РФ впав на 53%. Британська розвідка пояснила причину

У березні 2024 року дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) показало, що російський експорт зброї впав на 53% за період 2014-2018 та 2019-2023 років.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії.

Згідно з повідомленням, це зменшення, ймовірно, пов’язане з декількома факторами, основним з яких є те, що Росія постійно відправляє зброю та техніку для війни в Україні через безперервні втрати на полі бою.

Також грає роль і той факт, що потенційні і колишні клієнти зменшили закупівлю зброї через ризик відповідних санкцій і глобальне засудження Росії за війну.

"У 2023 році обсяг експорту російської зброї був на 53% меншим, ніж у 2022 році, тоді як у 2023 році лише 12 країн отримали основне російське озброєння порівняно з 31 країною у 2019 році", - йдеться в повідомленні.

У результаті Росія опустилася з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту зброї.

Також нагадаємо, що у У 12-му пакеті санкцій проти Росії, який Європейський Союз схвалив 31 жовтня 2023 року, були обмеження на експорт та імпорт товарів, які РФ могла використовувати у своєму ВПК, через що бюджет Росії недоотримає близько 5 мільярдів євро.