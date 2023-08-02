"Эмоциям точно следует остыть": Зеленский отреагировал на скандал с Польшей

Украина очень ценит историческую поддержку Польши и не даст никаким "политическим мгновениям" испортить отношения между украинским и польским народами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина сражается за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может", – отметил он.

По его словам, сейчас заметны разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов.

"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно следует остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", - добавил Зеленский.

Почему возник дипломатиный скандал

Ранее представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, комментируя польским СМИ требование пяти стран ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна, заявил, что Киеву "следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша играла для Украины в последние месяцы и годы".

В ответ на это посла Польши Бартоша Цихоцкого 1 августа вызывали в Министерство иностранных дел Украины. На этой встрече подчеркнули, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не отвечают действительности и неприемлемы.

Позже стало известно, что посла Украины в Польше Василия Зварыча вызвали в польский МИД. Причиной тому стали заявления украинских чиновников.