"Емоціям точно варто охолонути": Зеленський відреагував на скандал із Польщею

Україна надзвичайно цінує історичну підтримку Польщі та не дасть жодним "політичним миттєвостям" зіпсувати відносини між українським і польським народами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може", - зазначив він.

За його словами, зараз помітні різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції – вище фундаментальних інтересів народів.

"Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом – понад усе", - додав Зеленский.

Чому виник дипломатиний скандал

Раніше представник канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, коментуючи польським ЗМІ вимогу п’яти країн ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна, заявив, що Києву "варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для України в останні місяці та роки".

У відповідь на це посла Польщі Бартоша Ціхоцького 1 серпня викликали до Міністерства закордонних справ України. На цій зустрічі наголосили, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними.

Пізніше стало відомо, що посла України у Польщі Василя Зварича викликали до польського МЗС. Причиною цьому стали заяви українських чиновників.