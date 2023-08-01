МЗС викликало посла Польщі через заяви з Варшави про невдячність України

Посла Польщі Бартоша Ціхоцького 1 серпня викликали до Міністерства закордонних справ України через висловлювання представника канцелярії польского президента Марчина Пшидача про невдячність українців за допомогу.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зазначимо, раніше Пшидач, коментуючи польським ЗМІ вимогу п’яти країн ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна, заявив, що Києву "варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для України в останні місяці та роки".

За словами Ніколенко, під час зустрічі було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними.

"Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє", - йдеться у заяві речника МЗС.

Імпорт зерна з України: обмеження в ЄС

Весною 2023 року польські фермери почали виходити на протести проти поставок імпорту українського зерна. Вони заявляли, що буцімто "продукція з України спричинила падіння цін на зернові". Після тривалих переговорів Польща, а згодом низка інших держав-членів ЄС самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів.

Єврокомісія спочатку розкритикувала такі односторонні дії, але згодом запровадила заборону на рівні ЄС.

Польща та Словаччина вже заявляли, що виступають за продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця року. У відповідь на це Київ підкреслив, що Україна категорично проти продовження Євросоюзом заборони на поставку агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії після 15 вересня і може застосувати дзеркальні заходи.

Проте п'ять держав-членів Європейського Союзу, які межують з Україною, звернулися до Брюсселю з проханням продовжити діючу заборону на імпорт чотирьох зернових українського виробництва. Адже термін дії нинішньої заборони спливає 15 вересня.

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