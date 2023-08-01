МИД вызывал посла Польши из-за заявлений из Варшавы о неблагодарности Украины

Посла Польши Бартоша Цихоцкого 1 августа вызывали в Министерство иностранных дел Украины из-за высказываний представителя канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности украинцев за помощь.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Отметим, ранее Пшидач, комментируя польским СМИ требование пяти стран ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна, заявил, что Киеву "следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша играла для Украины в последние месяцы и годы".

По словам Николенко, во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы.

"Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД.

Импорт зерна из Украины: ограничение в ЕС

Весной 2023 года польские фермеры начали выходить на протесты против поставок импорта украинского зерна. Они заявляли, что якобы "продукция из Украины повлекла за собой падение цен на зерновые". После длительных переговоров Польша, а затем ряд других государств-членов ЕС самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров.

Еврокомиссия сначала раскритиковала такие односторонние действия, но затем ввела запрет на уровне ЕС.

Польша и Словакия уже заявляли, что выступают за продление запрета на импорт украинского зерна до конца года. В ответ на это Киев подчеркнул, что Украина категорически против продления Евросоюзом запрета на поставку агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября и может применить зеркальные меры.

Однако пять стран-членов Европейского Союза, граничащих с Украиной, обратились в Брюссель с просьбой продлить действующий запрет на импорт четырех зерновых украинского производства. Ведь срок действия нынешнего запрета истекает 15 сентября.

Источник фото: ua.depositphotos.com