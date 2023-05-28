Эрдоган лидирует во втором туре выборов президента Турции - ЦИК после подсчета более 75% бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов.

Об этом заявил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Йенер, сообщает Anadolu.

По итогам обработки 75,42% бюллетеней Эрдоган набирает 53,41% голосов. Его оппонент – оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу – 46,59% .

Напомним, в Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории республики проходит второй тур голосования на выборах президента.

На высший пост претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Действующий президент Реджеп Эрдоган получил 49,5% голосов. А его главный соперник, общий кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, получил чуть менее 45%.