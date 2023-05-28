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Эрдоган лидирует во втором туре выборов президента Турции - ЦИК после подсчета более 75% бюллетеней

Эрдоган лидирует во втором туре выборов президента Турции - ЦИК после подсчета более 75% бюллетеней
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Twitter президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов.

Об этом заявил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Йенер, сообщает Anadolu.

По итогам обработки 75,42% бюллетеней Эрдоган набирает 53,41%  голосов. Его оппонент – оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу – 46,59% .

Напомним, в Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории республики проходит второй тур голосования на выборах президента.

На высший пост претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Действующий президент Реджеп Эрдоган получил 49,5% голосов. А его главный соперник, общий кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, получил чуть менее 45%.

Автор:
Нина Комащенко