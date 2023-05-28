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Ердоган лідирує у другому турі виборів президента Туреччини - ЦВК після підрахунку понад 75% бюлетенів

Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Twitter президента Туреччини
Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Twitter президента Туреччини

Чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган лідирує у другому турі президентських виборів.

Про це заявив голова Вищої виборчої ради (ЦВК) Туреччини Ахмет Єнер, повідомляє  Anadolu.

За підсумками опрацювання 75,42% бюлетенів Ердоган набирає 53,41% голосів. Його опонент - опозиційний лідер Кемаль Киличдароглу -  46,59%.

Нагадаємо, у Туреччині у неділю, 28 травня, вперше в історії республіки відбувається другий тур голосування на виборах президента.

На вищу посаду претендують чинний глава держави Реджеп Тайіп Ердоган та лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу.

За підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50% голосів. Чинний президент Реджеп Ердоган здобув 49,5% голосів. А його головний суперник, спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, отримав трохи менш як 45%. 

Автор:
Ніна Комащенко