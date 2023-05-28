Президентські вибори у Туреччині. Попередньо підраховано понад 90% голосів: хто лідирує

У Туреччині триває попередній підрахунок голосів у другому турі президентських виборів. Наразі підраховано вже под 90% бюлетенів.

За результатами попереднього підрахунку голосів, які публікує державне інформагентство Anadolu, чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган отримує понад 52% голосів, а його опонент - опозиційний лідер Кемаль Киличдароглу - понад 47%.

Водночас, за результатами попереднього підрахунку, які публікує опозиційний телеканал Halk TV, Ердоган отримує 51,35% підтримки, а Киличдароглу - 48,65%.

Зазначимо, після попереднього підрахунку 70% голосів, телеканал Halk TV повідомляв, що лідирує Киличдароглу.

Нагадаємо, у Туреччині у неділю, 28 травня, вперше в історії республіки відбувається другий тур голосування на виборах президента.

На вищу посаду претендують чинний глава держави Реджеп Тайіп Ердоган та лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу.

За підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50% голосів. Чинний президент Реджеп Ердоган здобув 49,5% голосів. А його головний суперник, спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, отримав трохи менш як 45%.

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