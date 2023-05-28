Эрдоган победил? Предварительно подсчитано более 98% голосов во втором туре выборов президента в Турции

В Турции идет предварительный подсчет голосов во втором туре президентских выборов. В настоящее время подсчитано уже более 98% бюллетеней.

По результатам предварительного подсчета голосов, публикуемых государственным информагентством Anadolu, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает 52,11% голосов, а его оппонент - оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу - 47,89%.

В то же время, по результатам предварительного подсчета, публикуемым оппозиционным телеканалом Halk TV, Эрдоган получает 52,01% поддержки, а Кылычдароглу - 47,99%.

Отметим, после предварительного подсчета 70% голосов телеканал Halk TV сообщал, что лидирует Кылычдароглу.

Официальные результаты должна огласить Центральная избирательная комиссия.

Напомним, в Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории республики проходит второй тур голосования на выборах президента.

На высший пост претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Действующий президент Реджеп Эрдоган получил 49,5% голосов. А его главный соперник, общий кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, получил чуть менее 45%.

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