ЕС подал в суд на Польшу из-за закона о влиянии России

Европейская комиссия заявила, что подала в суд на Польшу из-за закона о создании специального органа для проверки российского влияния на польскую политику. Критики документа заявляют, что его положения "нарушают конституцию страны и могут быть использованы для устрашения политических оппонентов".

Об этом сообщает издание Politico.

Вице-президент Комиссии Валдис Домбровскис проинформировал, что исполнительный орган ЕС направил письмо-сообщение о новом законе о государственном комитете по проверке российского влияния в Варшаву.

Польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сэнк в свою очередь заявил, что уверен, что Польша передаст юридические и фактические аргументы по этому делу после рассмотрения дела.

Закон о "кремлевской комиссии" польский парламент принял в конце мая. Он предусматривает, что если лицо признают виновным в действиях, которые оно совершило под влиянием Кремля, то в отношении него будут принимать соответствующие ограничения, в частности, запрет занимать государственные должности в течение десяти лет.

Сторонники правительства отмечают, что комиссия необходима для рассмотрения вопросов, которые имели существенные негативные последствия для страны из-за влияния Москвы.

Напомним, что президент Анджей Дуда 29 мая подписал закон о создании комиссии по изучению российского влияния и передаче ее в Конституционный трибунал.