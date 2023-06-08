ЄС подав до суду на Польщу через закон про вплив Росії

Європейська комісія заявила, що подала до суду на Польщу через закон про створення спеціального органу для перевірки російського впливу на польську політику. Критики документа заявляють, що його положення "порушують конституцію країни та можуть бути використані для залякування політичних опонентів".

Про це повідомляє видання Politico.

Віце-президент Комісії Валдіс Домбровскіс проінформував, що виконавчий орган ЄС надіслав лист-повідомлення щодо нового закону про державний комітет з перевірки російського впливу до Варшави.

Польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк в свою чергу заявив, що впевнений, що Польща передасть юридичні та фактичні аргументи в цій справі після розгляду справи.

Закон про "кремлівську комісію" польський парламент ухвалив наприкінці травня. Він передбачає, що якщо особу визнають винною в діях, які вона вчинила під впливом Кремля, то щодо неї будуть вжиті відповідні обмеження, зокрема, заборона обіймати державні посади протягом десяти років.

Прихильники уряду зазначають, що комісія потрібна для розгляду питань, які мали суттєві негативні наслідки для країни через вплив Москви.

Нагадаємо, що президент Анджей Дуда 29 травня підписав закон про створення комісії з вивчення російського впливу та передачу її до Конституційного трибуналу