АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Транспорт
Дата публікації

Польща закриває кордон для фур з російськими та білоруськими номерами

польща, росія, білорусь
Фото: ua.depositphotos.com

Уряд Польщі оголосив про запровадження заборони на рух через польський кордон фур із російськими та білоруськими номерами. Воно набуде чинності 1 червня.

Про це повідомляє місцеве видання PAP.

"До особливого розпорядження" Польща не пропускатиме через свої пункти на кордоні вантажні автомобілі, сідельні тягачі, причепи й напівпричепи, зареєстровані на території Білорусі та Росії.

Регламент, підписаний міністром внутрішніх справ та адміністрації Маріушем Камінським, вже опублікували у Журналі законів.

Рішення підготували разом із санкціями проти 365 білоруських посадовців у відповідь на ув’язнення активісту польської меншини в Білорусі, співголови Спілки поляків Білорусі Анджея Почобута.

Раніше у Варшаві пояснювали такий крок необхідністю забезпечення громадського порядку. Справа в тім, що через обмеження, введені білоруською стороною, польські перевізники не можуть користуватися прикордонними переходами на ділянці кордону між Білоруссю, Литвою та Латвією. Їхній транспорт розмитнюють лише на прикордонному переході в Корощині.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан