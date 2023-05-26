- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Польща блокуватиме в'їзд вантажівок з Росії та Білорусі
Польща призупинить вантажний рух на кордоні з Білоруссю для транспортних засобів зареєстрованих на території Республіки Білорусь або Російської Федерації до особливого розпорядження. В країні вже є готовий проєкт постанови.
Наразі єдиний діючий пункт пропуску з Білоруссю, який обслуговує вантажні перевезення, знаходиться в Корощині, пише Мoney.pl.
В польському уряді пояснили такий крок необхідністю забезпечення громадського порядку.
"У зв’язку з раптовим, кризовим характером подій виникла необхідність вжити невідкладних профілактичних заходів. Зазначена дія відбувається у зв’язку з необхідністю забезпечення громадської безпеки", – йдеться повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Через обмеження, введені білоруською стороною, польські перевізники не можуть користуватися прикордонними переходами на ділянці кордону між Білоруссю, Литвою та Латвією. Їхній транспорт розмитнюють лише на прикордонному переході в Корощині.
Тому голова МВС країни вирішив обмежити рух білоруського вантажного транспорту на цьому переході. Рух вантажів через цей пункт пропуску відкритий лише для транспортних засобів, зареєстрованих у країнах Європейського Союзу.
Нагадаємо, у березні Польща розпочала спорудження фортифікаційних загороджень на кордоні з Білоруссю.