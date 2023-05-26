Польща блокуватиме в'їзд вантажівок з Росії та Білорусі

Польща призупинить вантажний рух на кордоні з Білоруссю для транспортних засобів зареєстрованих на території Республіки Білорусь або Російської Федерації до особливого розпорядження. В країні вже є готовий проєкт постанови.

Наразі єдиний діючий пункт пропуску з Білоруссю, який обслуговує вантажні перевезення, знаходиться в Корощині, пише Мoney.pl.

В польському уряді пояснили такий крок необхідністю забезпечення громадського порядку.

"У зв’язку з раптовим, кризовим характером подій виникла необхідність вжити невідкладних профілактичних заходів. Зазначена дія відбувається у зв’язку з необхідністю забезпечення громадської безпеки", – йдеться повідомленні.

Через обмеження, введені білоруською стороною, польські перевізники не можуть користуватися прикордонними переходами на ділянці кордону між Білоруссю, Литвою та Латвією. Їхній транспорт розмитнюють лише на прикордонному переході в Корощині.

Тому голова МВС країни вирішив обмежити рух білоруського вантажного транспорту на цьому переході. Рух вантажів через цей пункт пропуску відкритий лише для транспортних засобів, зареєстрованих у країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, у березні Польща розпочала спорудження фортифікаційних загороджень на кордоні з Білоруссю.