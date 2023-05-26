Польша будет блокировать въезд грузовиков из России и Белоруссии

Польша приостановит грузовое движение на границе с Беларусью для транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации, до особого распоряжения. В стране уже есть готовый проект постановления.

В настоящее время единственный действующий пункт пропуска с Беларусью, обслуживающий грузовые перевозки, находится в Коросщине, пишет Мoney.pl.

В польском правительстве объяснили такой шаг необходимостью обеспечения общественного порядка.

"В связи с внезапным, кризисным характером событий возникла необходимость принять неотложные профилактические меры. Указанное действие происходит в связи с необходимостью обеспечения общественной безопасности", – говорится в сообщении.

Из-за ограничений, введенных белорусской стороной, польские перевозчики не могут пользоваться пограничными переходами на участке границы между Беларусью, Литвой и Латвией. Их транспорт растаможивают только на пограничном переходе в Корощине.

Потому глава МВД страны решил ограничить движение белорусского грузового транспорта на этом переходе. Движение грузов через этот пункт пропуска открыто только для транспортных средств, зарегистрированных в странах Европейского Союза.

Напомним, в марте Польша начала строительство фортификационных заграждений на границе с Беларусью.