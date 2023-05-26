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Польша будет блокировать въезд грузовиков из России и Белоруссии
Польша приостановит грузовое движение на границе с Беларусью для транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации, до особого распоряжения. В стране уже есть готовый проект постановления.
В настоящее время единственный действующий пункт пропуска с Беларусью, обслуживающий грузовые перевозки, находится в Коросщине, пишет Мoney.pl.
В польском правительстве объяснили такой шаг необходимостью обеспечения общественного порядка.
"В связи с внезапным, кризисным характером событий возникла необходимость принять неотложные профилактические меры. Указанное действие происходит в связи с необходимостью обеспечения общественной безопасности", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Из-за ограничений, введенных белорусской стороной, польские перевозчики не могут пользоваться пограничными переходами на участке границы между Беларусью, Литвой и Латвией. Их транспорт растаможивают только на пограничном переходе в Корощине.
Потому глава МВД страны решил ограничить движение белорусского грузового транспорта на этом переходе. Движение грузов через этот пункт пропуска открыто только для транспортных средств, зарегистрированных в странах Европейского Союза.
Напомним, в марте Польша начала строительство фортификационных заграждений на границе с Беларусью.