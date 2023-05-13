В Польшу из Беларуси прилетел воздушный объект

В воздушном пространстве Польши в субботу, 13 мая, зафиксировали движущийся объект со стороны Беларуси.

Об этом сообщило Министерство обороны страны в Twitter.

Ведомство получило соответствующие данные Центра воздушных операций. Военные считают, что воздушным объектом является наблюдательный воздушный шар.

Уточняется, что радары потеряли объект в районе города Рыпин, в связи с чем начались его поиски.

Напомним, Польша уже не в первый раз фиксирует в своем воздушном пространстве несанкционированные объекты.

Недавно стало известно, что в польском городе Замостье близ Быдгоща крылатая ракета, найденная в апреле, по предварительным выводам экспертизы, оказалась российской.

Ранее, в ноябре 2022 года в приграничном с Украиной районе Польши также упали ракеты. Это произошло примерно в то время, когда Россия наносила массированный ракетный удар по всей Украине.

Тогда украинская сторона была уверена, что упала именно российская ракета, но некоторые эксперты считали, что упавшая на территорию Польши ракета могла быть ракетой украинской противовоздушной обороны.