Найденная в Польше ракета оказалась российской Х-55 - СМИ

В польском городе Замостье близ Быдгоща крылатая ракета, найденная в апреле, по предварительным выводам экспертизы, оказалась российской.

Об этом сообщает RMF FM.

Выводы Технологического института ВВС свидетельствуют, что крылатая ракета Х-55, вероятно, пересекла воздушное пространство через восточную границу. Такого оружия у польской армии нет. Это опровергает версию о том, что ракету могли запустить польские силы под чат учений.

Если обнаруженная ракета действительно Х-55, то это будет обозначать, что ее выпустили из российского истребителя.

Уточняем, что хотя ракета была найдена 25 апреля, упал объект раньше, возможно, за несколько дней или недель до обнаружения. Тогда окружная прокуратура в Гданьске, военный отдел которой занимается этим делом, не хотела предоставлять никакой информации по этому поводу. Место инцидента опечатали и оцепили. Вход в лес охраняет военная полиция.

Напомним, в ноябре 2022 года в приграничном с Украиной районе Польши также упали ракеты. Это произошло примерно в то время, когда Россия наносила массированный ракетный удар по всей Украине. Под вражеский огонь попали и граничащие с Польшей области.

Тогда украинская сторона была уверена, что упала именно российская ракета, но некоторые эксперты считали, что упавшая на территорию Польши ракета могла быть ракетой украинской противовоздушной обороны.