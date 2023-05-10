Знайдена в Польщі ракета виявилася російською Х-55 - ЗМІ

В польському місті Замостя поблизу Бидгоща крилата ракета, яку знайшли у квітні, за попередніми висновками експертизи, виявилася російською.

Про це повідомляє RMF FM.

Висновки Технологічного інституту ВПС свідчать, що крилата ракета Х-55, ймовірно, перетнула повітряний простір через східний кордон. Такої зброї польська армія не має. Це спростовує версію про те, що ракету могли запустити польські сили під час навчань.

Якщо виявлена ракета — дійсно Х-55, то це позначатиме, що її випустили з російського винищувача.

Уточнюмо, що хоч ракету знайшли 25 квітня, впав об'єкт раніше, можливо, за кілька днів чи тижнів до виявлення. Тоді окружна прокуратура в Гданську, військовий відділ якої займається цією справою, не хотіла надавати жодної інформації з цього приводу. Місце інциденту опечатали і оточили. Вхід до лісу охороняє військова поліція.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року у прикордонному з Україною районі Польщі також впали ракети. Це сталося приблизно в той час, коли Росія завдавала масованого ракетного удару по всій Україні. Під ворожий вогонь потрапили і області, що межують з Польщею.

Тоді українська сторона була впевнена впала саме російська ракета, але деякі експерти вважали, що ракета, яка впала на територію Польщі могла бути ракетою української протиповітряної оборони.