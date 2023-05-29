Польша закрывает границу для фур с российскими и белорусскими номерами

Правительство Польши объявило о введении запрета на движение через польскую границу фур с российскими и белорусскими номерами. Оно вступит в силу 1 июня.

Об этом сообщает местное издание PAP.

"К особому распоряжению" Польша не будет пропускать через свои пункты на границе грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные на территории Беларуси и России.

Регламент, подписанный министром внутренних дел и администрации Мариушем Каминский, уже опубликован в Журнале законов.

Решение подготовили вместе с санкциями против 365 белорусских чиновников в ответ на заключение активиста польского меньшинства в Беларуси, сопредседателя Союза поляков Беларуси Анджея Почобута.

Ранее в Варшаве объясняли такой шаг необходимостью обеспечения общественного порядка. Дело в том, что из-за ограничений, введенных белорусской стороной, польские перевозчики не могут пользоваться пограничными переходами на участке границы между Беларусью, Литвой и Латвией. Их транспорт растаможивают только на пограничном переходе в Корощине.

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