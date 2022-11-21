ЕС выступает за строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России

Евросоюз выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России.

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Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Он напомнил, что недавно посетил регион и принял участие в двух важных встречах в Самарканде: встречи министров ЕС-Центральная Азия и конференции по связи ЕС-Центральная Азия.

"Поскольку наши центральноазиатские партнеры стремятся диверсифицировать свое партнерство, они хотят более активного участия ЕС. И, конечно же, мы можем сделать гораздо больше вместе в области связи, энергетики и безопасности", - отметил Боррель.

По его словам, на протяжении веков Центральная Азия играла ключевую роль, связывая Дальний Восток с Европой, когда "товары и идеи перемещались туда и обратно Шелковым путем".

"Но отношения нужно развивать и постоянно обновлять в свете новых обстоятельств. Центральная Азия находится в центре событий в геостратегическом и геоэкономическом плане. Очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и что ЕС рассматривается как лучший партнер", - отмечает глава европейской дипломатии.

Он подчеркнул, что в Центральной Азии ощущается новая динамика, хотя РФ и Китай продолжают играть важную роль в регионе.

"В равной степени очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и что они рассматривают ЕС как лучшего партнера. Лидеры региона осуществляют разные программы реформ. Кроме того, улучшаются отношения между странами Центральной Азии. Как ЕС, мы явно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими изменениями", - сказал он.

ЕС должен углубить свои связи с регионом и использовать огромный потенциал, который может предложить, считает Боррель.

"С точки зрения поставок энергии, критического сырья и новых транспортных коридоров, не зависящих от России (до так называемого Среднего коридора или Транскаспийского коридора)", - убежден дипломат.

Ранее Боррель заявил, что большинство стран Евросоюза в отдельности и блок в целом будут продолжать поддерживать Украину в войне с Россией, несмотря на какие-либо угрозы и шантаж РФ.