Боррель анонсировал новый транш военной помощи ЕС Украине на €500 миллионов

Европейский союз собирается расширить объем военной помощи Украине из ресурсов Европейского фонда мира до 3 миллиардов евро. Об этом, как сообщает Европейская служба внешних связей, сообщил в ходе встречи министров обороны стран НАТО руководитель ведомства Жозеп Боррель.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сейчас, когда Путин усиливает эскалацию, мы должны решительно продолжать оказывать Украине поддержку столько, сколько это необходимо, и так долго, как это необходимо. Мы продолжим оказывать военную поддержку, чтобы противостоять любому российскому военному нападению, любой эскалации войны", - отметил еврокомиссар.

По его словам, ЕС хочет все же найти дипломатическое решение войны России против Украины как можно скорее, однако будет решительно и с усилением военной поддержки Украины противостоять любой эскалации со стороны РФ.

Боррель добавил, что ожидает одобрение нового транша военной поддержки ЕС Вооруженным силам Украине в ближайший понедельник, 17 октября, на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС, который пройдет в Люксембурге.

Помимо этого, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уведомил министров обороны стран НАТО о создании ЕС военно-учебной миссии для поддержки украинской армии, однако подробностей об этом пока не приводится.

Напомним, что до этого последний, пятый транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира Евросоюз одобрил 22 июля: вместе с этими 500 миллионами евро общий размер такой помощи тогда вырос до 2,5 миллиарда евро. Информацию о новом транше и одобрении тренировочной миссии ЕС для украинских военных накануне появилась в СМИ и теперь, таким образом, подтверждена официально.