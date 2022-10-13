Боррель анонсував новий транш військової допомоги ЄС Україні на €500 мільйонів

Європейський союз має намір розширити обсяг військової допомоги Україні з ресурсів Європейського фонду миру до 3 мільярдів євро. Про це, як повідомляє Європейська служба зовнішніх справ, повідомив на зустрічі міністрів оборони країн НАТО керівник відомства Жозеп Боррель.

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"Зараз, коли Путін посилює ескалацію, ми маємо рішуче продовжувати надавати Україні підтримку стільки, скільки це необхідно, і так довго, як це необхідно. Ми продовжимо надавати військову підтримку, щоб протистояти будь-якому російському військовому нападу, будь-якій ескалації війни", - зазначив єврокомісар.

За його словами, ЄС хоче все ж таки знайти дипломатичне рішення війни Росії проти України якнайшвидше, проте буде рішуче і з посиленням військової підтримки України протистояти будь-якій ескалації з боку РФ.

Боррель додав, що очікує на схвалення нового траншу військової підтримки ЄС Збройним силам України найближчого понеділка, 17 жовтня, на засіданні ради міністрів закордонних справ країн ЄС, яке відбудеться в Люксембурзі.

Крім того, верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики повідомив міністрам оборони країн НАТО про створення ЄС військово-навчальної місії для підтримки української армії, проте подробиць щодо цього поки не наводиться.

Нагадаємо, що раніше останній, п'ятий транш військової допомоги Україні з Європейського фонду миру Євросоюз схвалив 22 липня: разом з цими 500 мільйонами євро загальний розмір такої допомоги тоді зріс до 2,5 мільярда євро. Інформацію про новий транш та схвалення тренувальної місії ЄС для українських військових напередодні з'явилася у ЗМІ і тепер, таким чином, офіційно підтверджена.