ЄС виступає за будівництво транспортних коридорів в Середню Азію в обхід Росії

Євросоюз виступає за розширення співпраці з державами Середньої Азії, у тому числі за будівництво транспортних коридорів в обхід Росії.

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Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Він нагадав, що нещодавно відвідав регіон і взяв участь у двох важливих зустрічах у Самарканді: зустрічі міністрів ЄС-Центральна Азія та конференції з питань зв’язку ЄС-Центральна Азія.

"Оскільки наші центральноазіатські партнери прагнуть диверсифікувати своє партнерство, вони хочуть активнішої участі ЄС. І, звичайно ж, ми можемо зробити набагато більше разом у галузі зв'язку, енергетики та безпеки", - зазначив Боррель.

За його словами, протягом століть Центральна Азія відігравала ключову роль, пов'язуючи Далекий Схід з Європою, коли "товари та ідеї переміщалися туди і назад Шовковим шляхом".

"Але відносини потрібно розвивати і постійно оновлювати у світлі нових обставин. Цими днями Центральна Азія знаходиться в центрі подій у геостратегічному та геоекономічному плані. Очевидно, що регіон прагне диверсифікувати свої відносини і що ЄС розглядається як найкращий партнер", - зазначає голова європейської дипломатії.

Він зауважує, що в Центральній Азії відчувається нова динаміка, хоча РФ та Китай продовжують відігравати важливу роль у регіоні.

"В однаковій мірі очевидно, що регіон прагне диверсифікувати свої відносини і що вони розглядають ЄС як найкращого партнера. Лідери регіону здійснюють різні програми реформ. Крім того, покращуються відносини між країнами Центральної Азії. Як ЄС, ми явно зацікавлені в тому, щоб скористатися цими змінами", - сказав він.

ЄС має поглибити свої зв'язки з регіоном та використати той величезний потенціал, який може запропонувати, вважає Боррель.

"З точки зору постачання енергії, критичної сировини та нових транспортних коридорів, які не залежать від Росії (до так званого Середнього коридору або Транскаспійського коридору)", - переконаний дипломат.

Раніше Боррель заявив, що більшість країн Євросоюзу окремо і блок в цілому будуть продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією, попри будь-які погрози і шантаж РФ.