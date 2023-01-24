Эстония выслает посла РФ из страны

В ответ на решение России понизить дипломатическое консульство Эстония обязала посла РФ покинуть страну 7 февраля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

“Эстония учла решение России о снижении уровня дипломатических отношений до уровня временно поверенных. Эстония руководствуется принципом паритетности в отношениях с РФ и будет настаивать на этом. Это значит, что российский посол в Таллинне должен покинуть страну 7 февраля – в тот же день, когда посол Эстонии в России”, - сказал Рейнсалу.

По его словам, шаги России не помешают Эстонии продолжать оказывать поддержку Украине, уже почти год борющейся за свой суверенитет и безопасность.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку Россия планирует широкомасштабные атаки, и призываем другие страны увеличить помощь Украине", - заявил эстонский дипломат.

Отметим, в середине января Эстония решила сократить количество работников российского посольства в Таллинне. С 1 февраля в стране смогут работать только восемь дипломатов (вместо 21) и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала (вместо 23).

В ответ Россия обязала посла Эстонии Маргуса Лайдре уехать из страны до 7 февраля, а также отзывает своего посла в Таллинне.

Отметим, Эстония заявила о решении отдать Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы. Эстония желает создать прецедент, чтобы у других государств не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне.