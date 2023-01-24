Естонія вислає посла РФ з країни

У відповідь на рішення Росії знизити дипломатичне представництво Естонія зобов’язала посла РФ покинути країну 7 лютого.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

“Естонія врахувала рішення Росії стосовно зниження рівня дипломатичних відносин до рівня тимчасово повірених. Естонія керується принципом паритетності у відносинах із РФ й наполягатиме на цьому. Це значить, що російський посол у Таллінні мусить покинути країну 7 лютого - у той же день, коли посол Естонії у Росії”, - сказав Рейнсалу.

За його словами, кроки Росії не завадять Естонії продовжувати надавати підтримку Україні, яка вже майже рік бореться за свій суверенітет і безпеку.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки Росія планує широкомасштабні атаки, і закликаємо інші країниі збільшити допомогу Україні", - заявив естонський дипломат.

Зазначимо, в середині січня Естонія вирішила скоротити кількість працівників російського посольства в Таллінні. З 1 лютого в країні зможуть працювати тільки вісім дипломатів (замість 21) і 15 членів адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу (замість 23).

У відповідь Росія зобов’язала посла Естонії Маргуса Лайдре виїхати з країни до 7 лютого, а також відкликає свого посла у Таллінні.

Зазначимо, Естонія заявила про рішення віддати Україні усі свої 155-міліметрові гаубиці. Естонія відтак бажає створити прецедент, аби в інших держав не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні.