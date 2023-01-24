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Естонія вислає посла РФ з країни
У відповідь на рішення Росії знизити дипломатичне представництво Естонія зобов’язала посла РФ покинути країну 7 лютого.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
“Естонія врахувала рішення Росії стосовно зниження рівня дипломатичних відносин до рівня тимчасово повірених. Естонія керується принципом паритетності у відносинах із РФ й наполягатиме на цьому. Це значить, що російський посол у Таллінні мусить покинути країну 7 лютого - у той же день, коли посол Естонії у Росії”, - сказав Рейнсалу.
За його словами, кроки Росії не завадять Естонії продовжувати надавати підтримку Україні, яка вже майже рік бореться за свій суверенітет і безпеку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки Росія планує широкомасштабні атаки, і закликаємо інші країниі збільшити допомогу Україні", - заявив естонський дипломат.
Зазначимо, в середині січня Естонія вирішила скоротити кількість працівників російського посольства в Таллінні. З 1 лютого в країні зможуть працювати тільки вісім дипломатів (замість 21) і 15 членів адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу (замість 23).
У відповідь Росія зобов’язала посла Естонії Маргуса Лайдре виїхати з країни до 7 лютого, а також відкликає свого посла у Таллінні.
Зазначимо, Естонія заявила про рішення віддати Україні усі свої 155-міліметрові гаубиці. Естонія відтак бажає створити прецедент, аби в інших держав не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні.