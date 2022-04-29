Эвакуация с "Азовстали" запланирована на 29 апреля, — Reuters

Украина планирует эвакуировать гражданских с завода “Азовсталь” в Мариуполе в пятницу, 29 апреля. Об этом сообщает Reuters.

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"Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей с завода", — сообщили изданию в Офисе президента 29 апреля.

После встречи с президентом Зеленским 28 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ведутся интенсивные обсуждения, чтобы разрешить эвакуацию людей со сталелитейного завода "Азовсталь", который подвергся обстрелу российскими войсками, оккупировавшими Мариуполь.

В свою очередь Зеленский заявил, что Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации гражданских с "Азовстали".

"Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей с "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей. Ожидаем также человеческого отношения к этим людям от Российской Федерации. Рассчитываем, что эта часть миссии господина генерального секретаря будет результативной. Готовы всячески этому способствовать", — сказал президент.

Напомним, 28 апреля российские военные сбросили авиабомбы на военно-полевой госпиталь, расположенный на территории завода “Азовсталь”.