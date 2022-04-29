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Евакуацію з "Азовсталі" заплановано на 29 квітня, — Reuters
Україна планує евакуювати цивільних із заводу “Азовсталь” у Маріуполі у п'ятницю, 29 квітня. Про це повідомляє Reuters.
"Сьогодні заплановано операцію з виведення мирних жителів із заводу", — повідомили виданню в Офісі президента 29 квітня.
Після зустрічі з президентом Зеленським 28 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ведуться інтенсивні обговорення, щоб дозволити евакуацію людей зі сталеливарного заводу "Азовсталь", який зазнав обстрілу російськими військами, які окупували Маріуполь.
У свою чергу Зеленський заявив, що Україна готова до невідкладних переговорів щодо евакуації цивільних з "Азовсталі".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" та до миттєвого втілення досягнутих домовленостей. Чекаємо також на людське ставлення до цих людей від Російської Федерації. Розраховуємо, що ця частина місії пана генерального секретаря буде результативною. Готові всіляко цьому сприяти", — сказав президент.
Нагадаємо, 28 квітня російські військові скинули авіабомби на військово-польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь".