Евакуацію з "Азовсталі" заплановано на 29 квітня, — Reuters

Україна планує евакуювати цивільних із заводу “Азовсталь” у Маріуполі у п'ятницю, 29 квітня. Про це повідомляє Reuters.

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"Сьогодні заплановано операцію з виведення мирних жителів із заводу", — повідомили виданню в Офісі президента 29 квітня.

Після зустрічі з президентом Зеленським 28 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ведуться інтенсивні обговорення, щоб дозволити евакуацію людей зі сталеливарного заводу "Азовсталь", який зазнав обстрілу російськими військами, які окупували Маріуполь.

У свою чергу Зеленський заявив, що Україна готова до невідкладних переговорів щодо евакуації цивільних з "Азовсталі".

"Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" та до миттєвого втілення досягнутих домовленостей. Чекаємо також на людське ставлення до цих людей від Російської Федерації. Розраховуємо, що ця частина місії пана генерального секретаря буде результативною. Готові всіляко цьому сприяти", — сказав президент.

Нагадаємо, 28 квітня російські військові скинули авіабомби на військово-польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь".