Еврокомиссия перенесла оценку успехов Украины на пути вступления в ЕС

Европейская комиссия должна была предоставить устный отчет о том, как Украина выполняет поставленные условия для членства в Евросоюзе. В ЕК пренесли это на конец июня.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Устная информация" Европейской комиссии о том, как Украина Молдова и Грузия справляются с присоединением к ЕС, скорее всего, будет в конце июня, я предполагаю, примерно 21 июня. Его планировали объявить весной. Отчет о расширении все еще назначен на осень, вероятно, на октябрь", - написал он.

the "oral update" on how #Ukraine #Moldova & #Georgia are faring on their respective EU accession paths is likely to come in late June, my guess around 21 June. it will give ample of time for the Rada in 🇺🇦 to pass key legislative packages... https://t.co/o9n6Kxl4Dr — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2023

Йозвяк добавил, что это даст достаточно времени Раде для принятия ключевых законодательных пакетов по Украине.

Украина ожидала промежуточного отчета по выполнению условий для членства в Евросоюзе еще в мае.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что весной ожидается предварительная оценка по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для вступления в Европейский Союз. Дополнительные рекомендации планируется выполнить до конца года.

Напомним, 23 июня 2022 года Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского союза.

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