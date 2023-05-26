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Еврокомиссия перенесла оценку успехов Украины на пути вступления в ЕС
Европейская комиссия должна была предоставить устный отчет о том, как Украина выполняет поставленные условия для членства в Евросоюзе. В ЕК пренесли это на конец июня.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
"Устная информация" Европейской комиссии о том, как Украина Молдова и Грузия справляются с присоединением к ЕС, скорее всего, будет в конце июня, я предполагаю, примерно 21 июня. Его планировали объявить весной. Отчет о расширении все еще назначен на осень, вероятно, на октябрь", - написал он.
Йозвяк добавил, что это даст достаточно времени Раде для принятия ключевых законодательных пакетов по Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Украина ожидала промежуточного отчета по выполнению условий для членства в Евросоюзе еще в мае.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что весной ожидается предварительная оценка по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для вступления в Европейский Союз. Дополнительные рекомендации планируется выполнить до конца года.
Напомним, 23 июня 2022 года Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского союза.
Фото: ua.depositphotos.com