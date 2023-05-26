Єврокомісія перенесла оцінку успіхів України на шляху вступу до ЄС

Європейська комісія повинна була представити усний звіт про те, як Україна виконує поставлені умови для членства у Євросоюзі. В ЄК пренесли це на кінець червень.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

""Усна інформація" Європейської комісії про те, як Україна Молдова та Грузія справляються з приєднанням до ЄС, швидше за все, буде наприкінці червня, я припускаю, приблизно 21 червня. Його планували оголосити навесні. Звіт про розширення все ще призначений на осінь, ймовірно на жовтень", - написав він.

Йозвяк додав, що це дасть достатньо часу Раді для ухвалення ключових законодавчих пакетів щодо України.

the "oral update" on how #Ukraine #Moldova & #Georgia are faring on their respective EU accession paths is likely to come in late June, my guess around 21 June. it will give ample of time for the Rada in 🇺🇦 to pass key legislative packages... https://t.co/o9n6Kxl4Dr — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2023

Україна очікувала проміжний звіт щодо виконання умов для членства в Євросоюзі ще у травні.

Раніше віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що навесні очікується попередня оцінка щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, необхідних для вступу в Європейський Союз. А додаткові рекомендації планується виконати до кінця року.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського союзу.

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