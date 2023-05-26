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Єврокомісія перенесла оцінку успіхів України на шляху вступу до ЄС

Єврокомісія перенесла оцінку успіхів України на шляху вступу до ЄС
Фото: ua.depositphotos.com

Європейська комісія повинна була представити усний звіт про те, як Україна виконує поставлені умови для членства у Євросоюзі. В ЄК пренесли це на кінець червень.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

""Усна інформація" Європейської комісії про те, як Україна Молдова та Грузія справляються з приєднанням до ЄС, швидше за все, буде наприкінці червня, я припускаю, приблизно 21 червня. Його планували оголосити навесні. Звіт про розширення все ще призначений на осінь, ймовірно на жовтень", - написав він.

Йозвяк додав, що це дасть достатньо часу Раді для ухвалення ключових законодавчих пакетів щодо України.

Україна очікувала проміжний звіт щодо виконання умов для членства в Євросоюзі ще у травні.

Раніше віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що навесні очікується попередня оцінка щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, необхідних для вступу в Європейський Союз. А додаткові рекомендації планується виконати до кінця року.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського союзу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко