- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Єврокомісія перенесла оцінку успіхів України на шляху вступу до ЄС
Європейська комісія повинна була представити усний звіт про те, як Україна виконує поставлені умови для членства у Євросоюзі. В ЄК пренесли це на кінець червень.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
""Усна інформація" Європейської комісії про те, як Україна Молдова та Грузія справляються з приєднанням до ЄС, швидше за все, буде наприкінці червня, я припускаю, приблизно 21 червня. Його планували оголосити навесні. Звіт про розширення все ще призначений на осінь, ймовірно на жовтень", - написав він.
Йозвяк додав, що це дасть достатньо часу Раді для ухвалення ключових законодавчих пакетів щодо України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Україна очікувала проміжний звіт щодо виконання умов для членства в Євросоюзі ще у травні.
Раніше віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що навесні очікується попередня оцінка щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, необхідних для вступу в Європейський Союз. А додаткові рекомендації планується виконати до кінця року.
Нагадаємо, 23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського союзу.
Джерело фото: ua.depositphotos.com