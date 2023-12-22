Евросоюз направит в Украину генераторы на сумму €16,5 млн

Евросоюз мобилизует еще 500 электрогенераторов из своих стратегических резервов для укрепления энергетической устойчивости Украины.

Об этом стало известно из релиза Еврокомиссии.

В сообщении говорится, что генераторы из аварийных резервов ЕС размещены в Польше и имеют мощность от 12,5 кВА до 1000 кВА. Они способны снабжать электроэнергией целые больницы в случае отключений.

Общая стоимость 500 электрогенераторов, которые отправят в Украину, составляет €16,5 млн. Они будут предоставлены разным украинским министерствам.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточное электропитание в холодные и темные месяцы, а также поддержать жизненно важные службы, такие как больницы, очистные сооружения и тепловые станции. Из таких 500 генераторов 40 будут предназначены для школ.

Вместе с этим пакетом помощи более 5 500 электрогенераторов были отправлены в Украину через Механизм гражданской защиты ЕС. Кроме генераторов, Евросоюз поставляет в Украину и другие жизненно важные энергоносители – трансформаторы, автотрансформаторы, высоковольтное оборудование и светодиодные лампы.

В пресс-релизе Еврокомиссии напомнили, что общая финансовая поддержка, оказанная Украине в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, составляет €796 млн.

Ранее сообщалось, что Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от правительства Польши. Это оборудование должно помочь вернуть связь в деоккупированные регионы, обеспечить работу школ, медицинских учреждений и энергетической сферы в прифронтовых территориях.

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