Євросоюз направить в Україну генератори на суму €16,5 млн

Євросоюз мобілізує ще 500 електрогенераторів зі своїх стратегічних резервів для укріплення енергетичної стійкості України.

Про це стало відомо із релізу Єврокомісії.

У повідомленні йдеться, що генератори із аварійних резервів ЄС розміщені у Польщі, і мають потужність від 12,5 кВА до 1000 кВА. Вони здатні забезпечувати електроенергією цілі лікарні в разі відключень.

Загальна вартість 500 електрогенераторів, які відправлять в Україну, складає €16,5 млн. Вони будуть надані різним українським міністерствам.

Мета полягає в тому, щоб забезпечити достатнє електроживлення в холодні і темні місяці, а також підтримати життєво важливі служби – такі як лікарні, очисні споруди і теплові станції. Із 500 таких генераторів 40 будуть призначені для шкіл.

Разом з цим пакетом допомоги більш ніж 5 500 електрогенераторів були відправлені в Україну через Механізм цивільного захисту ЄС. Крім генераторів Євросоюз постачає в Україну і інші життєво важливі енергоносії – трансформатори, автотрансформатори, високовольтне обладнання та світлодіодні лампи.

У прес-релізі Єврокомісії нагадали, що загальна фінансова підтримка, надана Україні в рамках Механізму цивільного захисту ЄС, складає €796 млн.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від уряду Польщі. Це обладнання повинно допомогти повернути звʼязок у деокуповані регіони, забезпечити роботу шкіл, медичних закладів та енергетичної сфери у прифронтових територіях.

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