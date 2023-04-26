ФБР помогает Украине со сбором доказательств военных преступлений российской армии: что известно

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями по сбору доказательств военных преступлений россиян, таких как геолокация и информация о мобильных телефонах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновников.

Как отмечается, украинские власти собирают цифровую информацию в местах боевых действий и украинских городах, разрушенных после вторжения России.

"Сбор этих данных, анализ этих данных, обработка этих данных — это то, в чем у ФБР есть опыт работы", — заявил специальный агент ФБР, ранее работавший атташе по юридическим вопросам агентства в Украине Алексей Кобзанец.

По его словам, эта работа включает изучение информации из мобильного телефона, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на полях сражений.

"Следующий шаг - работа с национальными поставщиками услуг в США и передача этой информации... получение информации об абоненте, получение информации о геолокации, где это возможно", - добавил Кобзанец.

Отмечается, что такая работа отражает углубление сотрудничества между США и Украиной в киберпространстве.

Агент добавил, что ФБР США в течение последних полутора лет работало над тем, чтобы помочь Украине также идентифицировать действующих в Украине российских коллаборационистов и шпионов.

Напомним, ранее группа республиканцев ультраправого толка адресовала президенту Джо Байдену письмо, в котором призвала прекратить военную помощь Украине.