ФБР допомагає Україні зі збором доказів військових злочинів російської армії: що відомо

Україна співпрацює з Федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями для збору доказів військових злочинів росіян, таких як геолокація та інформація про мобільні телефони.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву високопосадовців.

Як зазначається, українська влада збирає цифрову інформацію в місцях бойових дій та українських містах, зруйнованих після вторгнення Росії.

"Збір цих даних, аналіз цих даних, опрацювання цих даних — це те, в чому ФБР має досвід роботи", — заявив спеціальний агент ФБР, який раніше працював аташе з юридичних питань агентства в Україні Олексій Кобзанець.

За його словами, ця робота включає вивчення інформації з мобільного телефону, судово-медичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіла, зібраних на полях битв.

"Наступний крок - робота з національними постачальниками послуг у США та передача цієї інформації… отримання інформації про абонента, отримання інформації про геолокацію, де це можливо", — додав Кобзанець.

Зазначається, що така робота відображає поглиблення співпраці між США та Україною у кіберпросторі.

Агент додав, що ФБР США протягом останніх півтора років працювало над тим, щоб допомогти Україні також ідентифікувати російських колабораціоністів і шпигунів, які діють в Україні.

Нагадаємо, раніше група республіканців ультраправого толку адресувала президенту Джо Байдену листа, у якому закликала припинити військову допомогу Україні.