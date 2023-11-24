Финляндия выделила €3 млн на поддержку экспорта зерна и разминирования Украины

Финляндия выделила дополнительные 3 миллиона евро для улучшения продовольственной безопасности в Украине. Одна часть финансирования будет направлена на поддерживающую транспортировку зерна из Украины, а другая – на разминирование сельскохозяйственных земель.

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Об этом сообщает Министерство иностранных дел Финляндии.

Согласно сообщению, Финляндия поддержала Всемирную продовольственную программу WFP, согласно которой страна закупает зерно в Украине и везет его в страны Африки, страдающие продовольственным кризисом. С оказанной сейчас поддержки 2 миллиона евро пойдут в качестве гуманитарной помощи Инициативе "Зерно из Украины", которую реализует WFP.

Ранее Финляндия выделила в поддержку транспортировки зерна 11,5 миллионов евро.

В то же время Финляндия поддерживает разминирование в Украине, где около трети сельскохозяйственных угодий Украины опасны, в результате чего тысячи фермерских и сельских хозяйств были вынуждены сократить или полностью прекратить свою производственную деятельность.

Чтобы решить эту проблему, WFP и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ФАО запустили в Украине проект, объединяющий разминирование, гуманитарную помощь и сотрудничество в области развития.

Напомним, правительство Финляндии предлагает внести изменения в проект бюджета на 2024 год, включающие большие расходы на помощь Украине.

Верхний лимит соответствующих расходов на период 2024-2028 годов предлагают увеличить почти на 96 млн евро. Это необходимо для покрытия закупки 19-го пакета военной помощи для Украины, одобренного президентом Финляндии в октябре.

Несколько недель назад министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио в интервью "Укринформу" отмечал, что с начала полномасштабной войны его государство предоставило помощи Украине на 2,1 млрд евро. Из них 1,4 млрд евро было назначено на оборону.