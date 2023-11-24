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Фінляндія виділила €3 млн на підтримку експорту зерна та розмінування України
Фінляндія виділила додаткові 3 мільйони євро для покращення продовольчої безпеки в Україні. Одна частина фінансування буде спрямована на підтримує транспортування зерна з України, а інша – на розмінування сільськогосподарських земель.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Фінляндії.
Згідно з повідомленням, Фінляндія підтримала Всесвітню продовольчу програму WFP згідно з якою країна закуповує зерно в Україні та везе його до країн Африки, які потерпають від продовольчої кризи. Із наданої зараз підтримки 2 мільйони євро підуть як гуманітарна допомога Ініціативі "Зерно з України", яку реалізує WFP.
Раніше Фінляндія виділила на підтримку транспортування зерна 11,5 мільйонами євро.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Водночас Фінляндія підтримує розмінування в Україні, де близько третини сільськогосподарських угідь України є небезпечними, внаслідок чого тисячі фермерських і сільських господарств були змушені скоротити або повністю припинити свою виробничу діяльність.
Щоб вирішити цю проблему, WFP та Продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО запустили в Україні проект, який поєднує розмінування, гуманітарну допомогу та співпрацю в галузі розвитку.
Нагадаємо, уряд Фінляндії пропонує внести зміни до проєкту бюджету на 2024 рік, які включають більші витрати на допомогу Україні.
Верхній ліміт відповідних витрат на період 2024-2028 років пропонують збільшити на майже 96 млн євро. Це необхідно для покриття закупівлі 19-го пакета військової допомоги для України, який президент Фінляндії схвалив у жовтні.
Кілька тижнів тому міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо в інтервʼю "Укрінформу" зазначав, що з початку повномасштабної війни його держава надала допомоги Україні на 2,1 млрд євро. Із них 1,4 млрд євро було призначено на оборону.