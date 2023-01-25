ФСБ хочет привлечь местных криминальных авторитетов для дестабилизации ситуации в Украине

ФСБ России пытается использовать криминальных авторитетов, особенно в Харьковской области, для расшатывания ситуации в Украине.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет "Интерфакс-Украина".

"Продолжает работать 5-е управление ФСБ на территории нашей страны. Есть попытки привлечь криминальных авторитетов, особенно в Харьковской области, которые сегодня находятся в Объединенных Арабских Эмиратах", - отметил он.

Данилов подчеркнул, что СНБО следит за ситуацией.

"Хочу передать молодым людям, которые этим вопросом занимаются. Ребята, я вас очень прошу, прекращайте все эти действия, потому что, когда вы вернетесь на Родину, если у вас будет такая возможность, поверьте, вы все будете сидеть за решеткой. На сегодня нужно страну защищать, а не играть с "ФСБшными типами", чтобы расшатывать нашу ситуацию", - сказал он.

Данилов добавил, что россияне "готовятся к наступлению", но для Украины это не неожиданность.

"Мы понимаем, что они в ближайшее время - месяц, полтора, два - будут предпринимать свои активные действия", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что новое нападение россиян на Киев с территории Беларуси маловероятно. Основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях.