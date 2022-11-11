ГБР провело обыск у главы бюджетного комитета Рады, взломав дверь квартиры

Государственное бюро расследований провело обыск в квартире, которую арендует депутат Верховной Рады от "Слуги народа", председатель комитета по бюджету Юрий Аристов. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

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"Адрес этой квартиры внесен в декларацию. ГБР подчеркнуло, что ко мне лично нет никаких претензий... То, что сегодня произошло, усложняет мою работу как народного депутата, председателя комитета ВР по вопросам бюджета, потому что следователи забрали телефон. Но в целом мы работаем вместе, работаем в команде президента ради Победы!" – заявил нардеп.

В свою очередь, как сообщается на Facebook-странице юридической компании "Миллер", обыск у ее подзащитного производился в уголовном производстве, начатом еще в прошлом году, причем производился с нарушениями.

В частности, как указывают адвокаты, следователи не получили определение суда о предоставлении разрешения на проведение обыска, при этом соответствующее ходатайство относительно нардепа еще должно было быть согласовано генеральным прокурором.

"Аргументация следователей — проводится неотложный обыск. Поэтому они не должны получать разрешения заранее. Впрочем, проникновение в жилье без разрешения суда возможно только в таких неотложных случаях: спасение жизни людей и имущества; непосредственное преследование лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения. В уголовном производстве, открытом в 2021 году, никакой неотложности нет", - говорят юристы.

По их утверждению, следователи взломали двери жилья и изъяли телефон жены депутата, на который и снимали свои действия на видео. Кроме того, Аристову якобы не сообщили суть проводящегося следственного действия.

"Ему не предложили добровольно выдать вещи, которые они ищут. Впрочем, непонятно, есть ли у следователей вообще намерение найти что-то конкретное и знают ли они, что ищут", - говорят адвокаты.

Также сообщается, что они уже подали заявление о совершении правоохранителями ряда преступлений: нарушение неприкосновенности жилья (статья 162 Уголовного кодекса), превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (статья 365 УК), препятствование деятельности народного депутата (статья 351 УК).