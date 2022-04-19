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Генпрокуратура хочет арестовать имущество жены Медведчука

Генпрокуратура хочет арестовать имущество жены Медведчука

Офис генерального прокурора готовит ходатайства о наложении ареста на имущество жены нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко. При этом правоохранители уже проводят обыски в ее домах/квартирах в Киеве и Киевской области.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Фото 2 — Генпрокуратура хочет арестовать имущество жены Медведчука
Фото 3 — Генпрокуратура хочет арестовать имущество жены Медведчука
Фото 4 — Генпрокуратура хочет арестовать имущество жены Медведчука

В ходе санкционных обысков полицейские обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье Медведчука, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже".

В настоящее время общая сумма обнаруженного имущества еще устанавливается, позже Нацполиция ее сообщит.

"В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА. Деньги, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", — добавили в Нацполиции. 

Лычаковский районный суд Львова в среду, 13 апреля, арестовал имущество Виктора Медведчука и его семьи. В числе арестованных 154 объекта: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Автор:
Вита Молодан