Генпрокуратура хоче заарештувати майно дружини Медведчука

Офіс генерального прокурора готує клопотання щодо накладення арешту на майно дружини нардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко. При цьому правоохоронці вже проводять обшуки у її будинках/квартирах у Києві та Київській області.

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Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

У ході санкційних обшуків поліцейські виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належать родині Медведчука, а також мисливську гвинтівку, пістолет BUL, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця "Фаберже".

Наразі загальна сума виявленого майна ще встановлюється, згодом Нацполіція її повідомить.

"Надалі арештовані активи будуть передані в управління в АРМА. Гроші, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури", — додали у Нацполіції.

Личаківський районний суд Львова у середу, 13 квітня, заарештував майно Віктора Медведчука та його родини. Серед арештованих 154 об'єкта: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.