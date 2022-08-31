Глава МИД Бельгии объяснила свой визит в Севастополь на фестиваль, курировавшийся дочерью Путина

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб лично предоставила украинскому коллеге Дмитрию Кулеби разъяснения относительно своей поездки в оккупированный Россией Севастополь в 2021 году. Как сообщается в сообщении украинского МИД, министры встретились 31 августа в Праге на полях встречи в формате "Гимних".

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"В прошлом году, как журналистка и режиссер-документалист, она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. Как режиссер документальных фильмов, она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период", - говорится в нем.

Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве Украины, Лябиб "искренне сожалеет", что этот визит состоялся при таких обстоятельствах, и что она на самом деле "всегда защищала" суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины. Также она лично заверила украинский народ в своей поддержке и готовности Бельгии способствовать восстановлению мира и восстановлению Украины.

Кроме того, в ходе встречи Кулеба рассказал коллеге о военной, дипломатической и гуманитарной ситуации в Украине, а также о "тревожной ситуации" на Запорожской атомной электростанции.

Стороны обсудили дальнейшую помощь Украине в защите своей территории. В этом контексте бельгийский министр проинформировала Кулебу о поддержке ее страны, которая включает недавно выделенные 8 миллионов евро на нелетальную помощь для Вооруженных сил Украины.

Лябиб также приветствовала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС в июне. Отмечается, что Бельгия готова поддерживать Украину в продвижении по пути к полноправному членству в ЕС, в частности путем достижения ключевых реформ, особенно в сфере верховенства права.

"Министр Кулеба приветствовал искреннюю и верную преданность Бельгии в вопросе поддержки территориальной целостности Украины, а также оценил вклад, который она делает для этого. Министры договорились провести следующую встречу во время предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить двусторонние проекты в Украине ", – сообщили в МИД.

Напомним, что Лябиб, ранее работавшая журналисткой Бельгийской телерадиокомпании французского сообщества и не имеющая дипломатического опыта, была неожиданно назначена министром иностранных дел 15 июля этого года.

При этом год назад она ездила в Севастополь на культурный фестиваль "Глобальные ценности", прибыв на полуостров самолетом из России. Фестиваль же был организован компанией "Иннопрактика" дочери российского президента Владимира Путина Екатерины Тихоновой, лично курировавшей мероприятие. Более того, как писали СМИ, поездка будущего министра была оплачена именно организаторами, а сама Лябиб после этого неоднозначно высказывалась о принадлежности Крыма.