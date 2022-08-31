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Голова МЗС Бельгії пояснила свій візит до Севастополя на фестиваль, який курирувала дочка Путіна

Голова МЗС Бельгії пояснила свій візит до Севастополя на фестиваль, який курирувала дочка Путіна
Аджа Лябіб. Фото: RTBF

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб особисто надала українському колезі Дмитру Кулебі роз’яснення щодо своєї поїздки в окупований Росією Севастополь у 2021 році. Як ідеться у повідомленні українського МЗС, міністри зустрілися 31 серпня у Празі на полях зустрічі в форматі "Гімніх".

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"Минулого року, як журналістка і режисерка-документалістка, вона відвідала місто Севастополь у Криму в порушення законодавства України. Як режисерка документальних фільмів вона втілювала проєкт, який демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період", - сказано в ньому.

Як зазначають у зовнішньополітичному відомстві України, Лябіб "щиро шкодує", що цей візит відбувся за таких обставин, і насправді "завжди захищала" суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невід’ємної частини України. Також вона особисто запевнила український народ у своїй підтримці та готовності Бельгії сприяти відновленню миру та відбудові України.

Крім цього, під час зустрічі Кулеба розповів колезі про військову, дипломатичну та гуманітарну ситуацію в Україні, а також про "тривожну ситуацію" на Запорізькій атомній електростанції.

Сторони обговорили подальшу допомогу Україні задля захисту своєї території. У цьому контексті бельгійська міністерка поінформувала Кулебу про підтримку її країни, яка включає нещодавно виділені 8 мільйонів євро на нелетальну допомогу для Збройних сил України.

Лябіб також привітала надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС в червні. Зазначається, що Бельгія готова підтримувати Україну в просуванні на шляху до повноправного членства в ЄС, зокрема шляхом досягнення ключових реформ, особливо в сфері верховенства права.

"Міністр Кулеба привітав щиру та вірну відданість Бельгії в питанні підтримки територіальної цілісності України, а також оцінив внесок, який вона робить для цього. Міністри домовилися провести наступну зустріч під час майбутньої сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, щоб обговорити двосторонні проєкти в Україні", - повідомили у МЗС.

Нагадаємо, що Лябіб, що раніше працювала журналісткою Бельгійської телерадіокомпанії французької спільноти й не мала дипломатичного досвіду, була несподівано призначена міністром закордонних справ 15 липня цього року.

При цьому рік тому вона їздила до Севастополя на культурний фестиваль "Глобальні цінності", прибувши на півострів літаком з Росії. Фестиваль же був організований компанією "Іннопрактика" доньки російського президента Володимира Путіна Катерини Тихонової, яка особисто курирувала захід. Більш того, як писали ЗМІ, поїздка майбутньої міністерки була оплачена саме організаторами, а сама Лябіб після цього неоднозначно висловлювалася щодо приналежності Криму.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов