Голова МЗС Бельгії пояснила свій візит до Севастополя на фестиваль, який курирувала дочка Путіна

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб особисто надала українському колезі Дмитру Кулебі роз’яснення щодо своєї поїздки в окупований Росією Севастополь у 2021 році. Як ідеться у повідомленні українського МЗС, міністри зустрілися 31 серпня у Празі на полях зустрічі в форматі "Гімніх".

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"Минулого року, як журналістка і режисерка-документалістка, вона відвідала місто Севастополь у Криму в порушення законодавства України. Як режисерка документальних фільмів вона втілювала проєкт, який демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період", - сказано в ньому.

Як зазначають у зовнішньополітичному відомстві України, Лябіб "щиро шкодує", що цей візит відбувся за таких обставин, і насправді "завжди захищала" суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невід’ємної частини України. Також вона особисто запевнила український народ у своїй підтримці та готовності Бельгії сприяти відновленню миру та відбудові України.

Крім цього, під час зустрічі Кулеба розповів колезі про військову, дипломатичну та гуманітарну ситуацію в Україні, а також про "тривожну ситуацію" на Запорізькій атомній електростанції.

Сторони обговорили подальшу допомогу Україні задля захисту своєї території. У цьому контексті бельгійська міністерка поінформувала Кулебу про підтримку її країни, яка включає нещодавно виділені 8 мільйонів євро на нелетальну допомогу для Збройних сил України.

Лябіб також привітала надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС в червні. Зазначається, що Бельгія готова підтримувати Україну в просуванні на шляху до повноправного членства в ЄС, зокрема шляхом досягнення ключових реформ, особливо в сфері верховенства права.

"Міністр Кулеба привітав щиру та вірну відданість Бельгії в питанні підтримки територіальної цілісності України, а також оцінив внесок, який вона робить для цього. Міністри домовилися провести наступну зустріч під час майбутньої сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, щоб обговорити двосторонні проєкти в Україні", - повідомили у МЗС.

Нагадаємо, що Лябіб, що раніше працювала журналісткою Бельгійської телерадіокомпанії французької спільноти й не мала дипломатичного досвіду, була несподівано призначена міністром закордонних справ 15 липня цього року.

При цьому рік тому вона їздила до Севастополя на культурний фестиваль "Глобальні цінності", прибувши на півострів літаком з Росії. Фестиваль же був організований компанією "Іннопрактика" доньки російського президента Володимира Путіна Катерини Тихонової, яка особисто курирувала захід. Більш того, як писали ЗМІ, поїздка майбутньої міністерки була оплачена саме організаторами, а сама Лябіб після цього неоднозначно висловлювалася щодо приналежності Криму.