Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера и главы правящей партии

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра и главы правящей Консервативной партии.

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Об этом министр заявила в воскресенье, 10 июля, пишет издание The Telegraph.

"Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор", - написала Трасс в статье для издания.

Кроме того, Элизабет Трасс пообещала начать снижать налоги "с первого дня" своего премьерства.

"Неправильно сейчас повышать налоги", - сказала она, отметив, что отменит повышение налога на национальное страхование, которое произошло в апреле. По ее словам, налоговая система должна способствовать привлечению бизнеса и инвестициям в Британию.

Лиз Трасс в Британии часто называют "современным аналогом стальной леди" - Маргарет Тэтчер.

Отметим, после отставки Бориса Джонсона, в Великобритании набирает обороты гонка за должность премьера страны. Так, бывший глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру еще в пятницу.

В субботу к нему присоединились глава британского минтранса Грант Шаппс и новый глава минфина Надым Захави.

Позже о своем намерении побороться за должность премьера заявили эксглава МИД Джереми Хант и бывший министр здравоохранения Саджид Джавид, а также заместитель министра торговли Пенни Мордонт.

А вот главный фаворит в споре за кресло премьера от Консервативной партии министр обороны Бен Уоллес не будет бороться за пост премьер-министра Великобритании.

"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам в парламенте и членам более широкого круга, которые пообещали меня поддержать", - написал Уоллес в Twitter.

В настоящее время экс-канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак является наиболее популярным кандидатом на пост следующего лидера среди членов Консервативной партии. Согласно опросу Opinium для Channel 4 New, Сунак набрал 25% голосов, министр иностранных дел Лиз Трасс - 21%.

Напомним, Борис Джонсон будет исполнять обязанности премьера, пока партия не выберет нового главу, который автоматически возглавит правительство.