Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Категорія
Політика
Дата публікації

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс висунула свою кандидатуру на пост прем'єра та голови правлячої партії

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс висунула свою кандидатуру на пост прем'єра та голови правлячої партії

Глава Міністерства закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс висуває свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра та голови правлячої Консервативної партії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це міністр заявила в неділю, 10 липня, пише видання The Telegraph.

"Я боротимуся на виборах як консерватор і правитиму як консерватор", - написала Трасс у статті для видання.

Крім того, Елізабет Трасс пообіцяла розпочати знижувати податки "з першого дня" свого прем'єрства.

"Неправильно зараз підвищувати податки", - сказала вона, зазначивши, що скасує підвищення податку на національне страхування, яке відбулося у квітні. За її словами, податкова система має сприяти залученню бізнесу та інвестиціям до Британії.

Ліз Трасс у Британії часто називають "сучасним аналогом сталевої леді" - Маргарет Тетчер.

Зазначимо, після відставки Бориса Джонсона у Великій Британії набирає обертів гонка за посаду прем'єра країни. Так, колишній глава Мінфіну Ріші Сунак висунув свою кандидатуру ще у п'ятницю.

У суботу до нього приєдналися голова британського мінтрансу Грант Шаппс та новий голова мінфіну Надим Захаві.

Пізніше про намір поборотися за посаду прем'єра заявили ексглава МЗС Джеремі Хант і колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід, а також заступник міністра торгівлі Пенні Мордонт.

А ось головний фаворит у гонці за крісло прем'єра від Консервативної партії міністр оборони Бен Воллес не боротиметься за посаду прем'єр-міністра Великобританії.

"Після ретельного розгляду та обговорення з колегами та сім'єю я прийняв рішення не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли мене підтримати", - написав Уоллес у Twitter.

Наразі екс-канцлер казначейства Великобританії Ріші Сунак є найпопулярнішим кандидатом на посаду наступного лідера серед членів Консервативної партії. Згідно з опитуванням Opinium для Channel 4 New, Сунак набрав 25% голосів, міністр закордонних справ Ліз Трасс - 21%.

Нагадаємо, Борис Джонсон виконуватиме обов'язки прем'єра, поки партія не обере нового главу, який автоматично очолить уряд.

Автор:
Світлана Манько