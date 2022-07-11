Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс висунула свою кандидатуру на пост прем'єра та голови правлячої партії

Глава Міністерства закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс висуває свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра та голови правлячої Консервативної партії.

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Про це міністр заявила в неділю, 10 липня, пише видання The Telegraph.

"Я боротимуся на виборах як консерватор і правитиму як консерватор", - написала Трасс у статті для видання.

Крім того, Елізабет Трасс пообіцяла розпочати знижувати податки "з першого дня" свого прем'єрства.

"Неправильно зараз підвищувати податки", - сказала вона, зазначивши, що скасує підвищення податку на національне страхування, яке відбулося у квітні. За її словами, податкова система має сприяти залученню бізнесу та інвестиціям до Британії.

Ліз Трасс у Британії часто називають "сучасним аналогом сталевої леді" - Маргарет Тетчер.

Зазначимо, після відставки Бориса Джонсона у Великій Британії набирає обертів гонка за посаду прем'єра країни. Так, колишній глава Мінфіну Ріші Сунак висунув свою кандидатуру ще у п'ятницю.

У суботу до нього приєдналися голова британського мінтрансу Грант Шаппс та новий голова мінфіну Надим Захаві.

Пізніше про намір поборотися за посаду прем'єра заявили ексглава МЗС Джеремі Хант і колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід, а також заступник міністра торгівлі Пенні Мордонт.

А ось головний фаворит у гонці за крісло прем'єра від Консервативної партії міністр оборони Бен Воллес не боротиметься за посаду прем'єр-міністра Великобританії.

"Після ретельного розгляду та обговорення з колегами та сім'єю я прийняв рішення не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли мене підтримати", - написав Уоллес у Twitter.

Наразі екс-канцлер казначейства Великобританії Ріші Сунак є найпопулярнішим кандидатом на посаду наступного лідера серед членів Консервативної партії. Згідно з опитуванням Opinium для Channel 4 New, Сунак набрав 25% голосів, міністр закордонних справ Ліз Трасс - 21%.

Нагадаємо, Борис Джонсон виконуватиме обов'язки прем'єра, поки партія не обере нового главу, який автоматично очолить уряд.