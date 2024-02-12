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Глава Пентагона снова попал в больницу: что произошло
Министра обороны Ллойда Остина снова госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-центре Пентагона.
В сообщении говорится, что 11 февраля примерно в 14:20 глава Пентагона был доставлен службой безопасности в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра на предмет симптомов, указывающих на проблемы с мочевым пузырем. Об этом также сообщили заместителю министра обороны и председателю Объединенного комитета начальников штабов. Кроме того, предупредили Белый дом и Конгресс.
"Заместитель министра готов взять на себя функции и обязанности министра обороны, если это потребуется. Министр Остин прибыл в больницу с незасекреченными и засекреченными системами связи, необходимыми для выполнения своих обязанностей", - добавили в пресс-службе.
Позже в пресс-службе сообщили, что Остин передал функции и обязанности офиса министра обороны заместителю министра обороны Кэтлин Хикс.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Приблизительно в 16:55 министр Остин передал функции и обязанности министра обороны заместителя Кэтлин Хикс. Заместитель министра обороны приступила к выполнению функций и обязанностей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что после серии тестов и обследований госсекретарь был госпитализирован в отделение интенсивной терапии для поддерживающей терапии и тщательного наблюдения. Пока неясно, как долго министр Остин будет оставаться в больнице.
Предварительная госпитализация министра обороны США
В начале января 2024 года стало известно о госпитализации главы Пентагона. Причиной этого назвали осложнения, возникшие после плановой медицинской процедуры. Однако журналисты CNN тогда отметили, что до 4 января Пентагон не сообщал о проблемах со здоровьем министра обороны США.
"Отвечая на вопрос, почему Пентагон ждал четыре дня, чтобы сообщить общественности о госпитализации Остина, пресс-секретарь ведомства генерал-майор Пэт Райдер сказал: "Это была развивающаяся ситуация, и мы должны были учитывать ряд других факторов", включая медицинские проблемы и личную конфиденциальность", – отмечают журналисты.
Как отметили в CNN, согласно сообщению Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, министр обороны США лечится от рака простаты и перенес осложнения, приведшие к госпитализации.
В заявлении от 6 января Остин сообщил, что идет на поправку и с нетерпением ждет скорого возвращения в Пентагон. Из больницы он был выписан 15 января, а уже 29 января вернулся к работе в Пентагоне.
Почему информация о здоровье главы Пентагона важна
Ллойд Остин как министр обороны является одним из наиболее критичных членов кабинета министров администрации Байдена. Это особенно важная роль в условиях роста напряженности во всем мире.
В CNN отмечали, что непубличная госпитализация Остина произошла в тот момент, когда США столкнулись с рядом вопросов национальной безопасности за рубежом, включая нападения на американские войска на Ближнем Востоке, корабли ВМС США, перехватывающие катера хуситов из Йемена и войны в Украине и Газе.
"Во время госпитализации Остина США нанесли удар в Багдаде по командиру проиранского ополчения. Райдер сказал, что Остин дал разрешение на эту операцию до того, как он был госпитализирован", - сообщило CNN.
Отказ публично объявить о госпитализации Остина возмутило общество. В частности, в письме представителям Министерства обороны США Пресс-ассоциация Пентагона отметила, что нужно своевременно раскрывать соответствующую информацию.
"Общественность имеет право знать, когда члены кабинета министров США госпитализированы, находятся под наркозом или когда обязанности делегированы в результате любой медицинской процедуры. Такая практика была даже до уровня президента. Как главный руководитель обороны страны, министр Остин не имеет права на конфиденциальность в этой ситуации", - говорится в письме.
Стоит отметить, что Ллойд Остин известен украинцам как постоянно поддерживающий нашу страну политик. В частности, осенью 2023 года Остин в речи перед сенаторами заявил, что если не помогать Украине, в Европе будут воевать солдаты из США.
Фото: ua.depositphotos.com