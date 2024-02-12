Глава Пентагона снова попал в больницу: что произошло

Министра обороны Ллойда Остина снова госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-центре Пентагона.

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В сообщении говорится, что 11 февраля примерно в 14:20 глава Пентагона был доставлен службой безопасности в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра на предмет симптомов, указывающих на проблемы с мочевым пузырем. Об этом также сообщили заместителю министра обороны и председателю Объединенного комитета начальников штабов. Кроме того, предупредили Белый дом и Конгресс.

"Заместитель министра готов взять на себя функции и обязанности министра обороны, если это потребуется. Министр Остин прибыл в больницу с незасекреченными и засекреченными системами связи, необходимыми для выполнения своих обязанностей", - добавили в пресс-службе.

Позже в пресс-службе сообщили, что Остин передал функции и обязанности офиса министра обороны заместителю министра обороны Кэтлин Хикс.

"Приблизительно в 16:55 министр Остин передал функции и обязанности министра обороны заместителя Кэтлин Хикс. Заместитель министра обороны приступила к выполнению функций и обязанностей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что после серии тестов и обследований госсекретарь был госпитализирован в отделение интенсивной терапии для поддерживающей терапии и тщательного наблюдения. Пока неясно, как долго министр Остин будет оставаться в больнице.

Предварительная госпитализация министра обороны США

В начале января 2024 года стало известно о госпитализации главы Пентагона. Причиной этого назвали осложнения, возникшие после плановой медицинской процедуры. Однако журналисты CNN тогда отметили, что до 4 января Пентагон не сообщал о проблемах со здоровьем министра обороны США.

"Отвечая на вопрос, почему Пентагон ждал четыре дня, чтобы сообщить общественности о госпитализации Остина, пресс-секретарь ведомства генерал-майор Пэт Райдер сказал: "Это была развивающаяся ситуация, и мы должны были учитывать ряд других факторов", включая медицинские проблемы и личную конфиденциальность", – отмечают журналисты.

Как отметили в CNN, согласно сообщению Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, министр обороны США лечится от рака простаты и перенес осложнения, приведшие к госпитализации.

В заявлении от 6 января Остин сообщил, что идет на поправку и с нетерпением ждет скорого возвращения в Пентагон. Из больницы он был выписан 15 января, а уже 29 января вернулся к работе в Пентагоне.

Почему информация о здоровье главы Пентагона важна

Ллойд Остин как министр обороны является одним из наиболее критичных членов кабинета министров администрации Байдена. Это особенно важная роль в условиях роста напряженности во всем мире.

В CNN отмечали, что непубличная госпитализация Остина произошла в тот момент, когда США столкнулись с рядом вопросов национальной безопасности за рубежом, включая нападения на американские войска на Ближнем Востоке, корабли ВМС США, перехватывающие катера хуситов из Йемена и войны в Украине и Газе.

"Во время госпитализации Остина США нанесли удар в Багдаде по командиру проиранского ополчения. Райдер сказал, что Остин дал разрешение на эту операцию до того, как он был госпитализирован", - сообщило CNN.

Отказ публично объявить о госпитализации Остина возмутило общество. В частности, в письме представителям Министерства обороны США Пресс-ассоциация Пентагона отметила, что нужно своевременно раскрывать соответствующую информацию.

"Общественность имеет право знать, когда члены кабинета министров США госпитализированы, находятся под наркозом или когда обязанности делегированы в результате любой медицинской процедуры. Такая практика была даже до уровня президента. Как главный руководитель обороны страны, министр Остин не имеет права на конфиденциальность в этой ситуации", - говорится в письме.

Стоит отметить, что Ллойд Остин известен украинцам как постоянно поддерживающий нашу страну политик. В частности, осенью 2023 года Остин в речи перед сенаторами заявил, что если не помогать Украине, в Европе будут воевать солдаты из США.

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