Голова Пентагону знову потрапив у лікарню: що сталося

Міністра оборони Ллойда Остіна знову госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у пресцентрі Пентагону.

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У повідомленні йдеться, що 11 лютого приблизно о 14:20 очільника Пентагону було доставлено службою безпеки до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда для огляду на предмет симптомів, що вказують на проблеми з сечовим міхуром. Зазначається, що про це також повідомили заступнику міністра оборони та голові Об'єднаного комітету начальників штабів. Крім того, попередили Білий дім та Конгрес.

"Заступник міністра готовий взяти на себе функції та обов'язки міністра оборони, якщо це буде потрібно. Міністр Остін прибув до лікарні з незасекреченими та засекреченими системами зв'язку, необхідними для виконання своїх обов'язків", - додали у пресслужбі.

Пізніше у пресслужбі повідомили, що Остін передав функції та обов'язки офісу міністра оборони заступнику міністра оборони Кетлін Хікс.

"Приблизно о 16:55 міністр Остін передав функції та обов’язки міністра оборони заступниці Кетлін Хікс. Заступниця міністра оборони приступила до виконання функцій та обов’язків", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі також повідомили, що після серії тестів та обстежень держсекретаря було госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії для підтримуючої терапії та ретельного спостереження. Наразі неясно, як довго міністр Остін залишатиметься у лікарні.

Попередня госпіталізація міністра оборони США

На початку січня 2024 року стало відомо про госпіталізацію голови Пентагону. Причиною цього назвали ускладнення, які виникли після нещодавньої планової медичної процедури. Однак журналісти CNN тоді зазначили, що до 4-го січня Пентагон не повідомляв про проблеми зі здоров’ям міністра оборони США.

"Відповідаючи на запитання, чому Пентагон чекав чотири дні, щоб повідомити громадськість про госпіталізацію Остіна, прес-секретар відомства генерал-майор Пет Райдер сказав: "Це була ситуація, що розвивалася, і ми повинні були враховувати низку інших факторів", включаючи медичні проблеми та особисту конфіденційність", - відмічають журналісти.

Як зазначили у CNN, згідно з повідомленням Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда, міністр оборони США лікується від раку простати і переніс ускладнення, які привели до госпіталізації.

В заяві від 6 січня Остін повідомив, що йде на поправку та з нетерпінням чекає швидкого повернення в Пентагон. З лікарні його було виписано 15 січня, а вже 29 січня він повернувся до роботи у Пентагоні.

Чому інформація про здоров’я голови Пентагону важлива

Ллойд Остін як міністр оборони є одним із найбільш критичних членів кабінету міністрів адміністрації Байдена. Це особливо важлива роль в умовах зростання напруженості у всьому світі.

В CNN відмічали, що непублічна госпіталізація Остіна відбулася в той момент, коли США стикнулися з низкою питань національної безпеки за кордоном, включаючи напади на американські війська на Близькому Сході, кораблі ВМС США, які перехоплюють катери хуситів з Ємену, і війни в Україні та Газі.

"Під час госпіталізації Остіна США завдали удару в Багдаді по командиру проіранського ополчення. Райдер сказав, що Остін дав дозвіл на цю операцію до того, як його госпіталізували", - повідомило CNN.

Відмова публічно оголосити про госпіталізацію Остіна обурило суспільство. Зокрема, у листі до представників Міністерства оборони США Прес-асоціація Пентагону зазначила, що треба своєчасно розкривати відповідну інформацію.

"Громадськість має право знати, коли члени кабінету міністрів США госпіталізовані, перебувають під наркозом або коли обов’язки делеговані в результаті будь-якої медичної процедури. Така практика була навіть до рівня президента. Як головний керівник оборони країни, міністр Остін не має права на конфіденційність у цій ситуації", - сказано в листі.

Варто зазначити, що Ллойд Остін відомий українцям як політик, що постійно підтримує нашу країну. Зокрема, що восени 2023 року Остін у промові перед сенаторами заявив, що якщо не допомагати Україні, у Європі воюватимуть солдати зі США.

Фото: ua.depositphotos.com