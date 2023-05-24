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Госдеп США одобрил продажу Украине системы NASAMS: какая ее стоимость
Госдеп США одобрил возможную продажу Украине зенитно-ракетной системы NASAMS и сопутствующего оборудования за ориентировочно 285 миллионов долларов.
Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA).
Правительство Украины попросило закупку национальной перспективной зенитно-ракетной системы NASAMS, которая включает, в частности:
- один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel;
- центр распределения огня (FDC);
- пусковые установки;
- приемники GPS;
- наборы инструментов;
- техническая поддержка правительства США и подрядчиков.
Как отмечается, эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнераПодписывайтесь на наш YouTube канал
"Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Приобретение и эффективное развертывание этого потенциала повысит способность Украины защищать свой народ и критически важную национальную инфраструктуру", - говорится в сообщении.