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Госдеп США одобрил продажу Украине системы NASAMS: какая ее стоимость

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине зенитно-ракетной системы NASAMS и сопутствующего оборудования за ориентировочно 285 миллионов долларов.

Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA).

Правительство Украины попросило закупку национальной перспективной зенитно-ракетной системы NASAMS, которая включает, в частности:

  • один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel;
  • центр распределения огня (FDC);
  • пусковые установки;
  • приемники GPS;
  • наборы инструментов;
  • техническая поддержка правительства США и подрядчиков.

Как отмечается, эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера

"Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Приобретение и эффективное развертывание этого потенциала повысит способность Украины защищать свой народ и критически важную национальную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Автор:
Нина Комащенко