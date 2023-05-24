Держдеп США схвалив продаж Україні системи NASAMS: яка її вартість

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні зенітно-ракетної системи NASAMS та супутнього обладнання за орієнтовно 285 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони (DSCA).

Уряд України запросив закупівлю національної перспективної зенітно-ракетної системи NASAMS, яка включає, зокрема:

один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel;

центр розподілу вогню (FDC);

пускові установки;

приймачі GPS;

набори інструментів;

технічна підтримка уряду США та підрядників.

Як зазначається, цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера.

"Україна гостро потребує підвищення своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Придбання та ефективне розгортання цього потенціалу підвищить здатність України захищати свій народ та критично важливу національну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Хіросімі 21 травня зустрівся з президентом США Джо Байденом. Після зустрічі Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони.