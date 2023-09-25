"Готовятся усилить бригады". Танки Abrams прибыли в Украину, – Зеленский

Танки M1 Abrams уже находятся в Украине. Об этом 25 сентября сообщил президент Владимир Зеленский.

"Хорошие новости от министра [обороны Украины Рустама] Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады", – высказался глава государства.

При этом он поблагодарил союзников за исполнение договоренностей.

"Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", – добавил Зеленский.

The New York Times со ссылкой на двух анонимных должностных лиц Минобороны США сообщило о прибытии Abrams в Украину еще до того, как было опубликовано сообщение Зеленского.

Собеседники журналистов не назвали количество техники, которая прибыла, но отметили, что больше танков Abrams будет отправлено в ближайшие месяцы.

"Abrams будут среди других танков в арсенале Украины, которые она могла бы использовать, чтобы продвинуться на оккупированную Россией территорию на востоке и юге, где бои продолжались месяцами без серьезных прорывов", – указало издание.

При этом NYT процитировало главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который недавно заявил, что Abrams нужно будет разворачивать "очень специально, для очень конкретных, хорошо продуманных операций". По словам руководителя ГУР, если танки просто отправить на линию фронта, чтобы попытаться пробить российскую оборону, "они долго не проживут на поле боя".

Abrams для Украины: хронология передачи

Президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams в январе 2023 года.

Associated Press указывало, что на изготовление и отправку танков Abrams версии M1A2 могли бы уйти год или два. Поэтому Вашингтон решил отправить более старый вариант – M1A1, который можно доставить в зону боевых действий за восемь-десять месяцев.

Как отмечал в мае министр обороны США Ллойд Остин, Америка делает все возможное, чтобы Украина получила танки в начале осени.

Позже Пентагон подтвердил прибытие 31 учебного танка М1 Abrams в Германию для тренировки украинских экипажей.

В конце месяца The New York Times сообщило, что около 200 украинских военных начали общевойсковой инструктаж в Германии, а еще столько же бойцов учатся, как заправлять и обслуживать американские танки.

В начале августа Соединенные Штаты официально одобрили поставки Украине первой партии Abrams, а в конце месяца стало известно, что около 200 украинцев завершили практику на технике.