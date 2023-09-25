"Готуються підсилити бригади". Танки Abrams прибули в Україну, – Зеленський

Танки M1 Abrams вже перебувають в Україні. Про це 25 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

"Хороші новини від міністра [оборони України Рустама] Умєрова. "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади", – висловився очільник держави.

При цьому він подякував союзникам за виконання домовленостей.

"Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", – додав Зеленський.

The New York Times із посиланням на двох анонімних посадовців Міноборони США повідомило про прибуття Abrams в Україну ще до того, як було опубліковано допис Зеленського.

Співрозмовники журналістів не назвали кількість техніки, яка прибула, але зазначили, що більше танків Abrams буде відправлено в найближчі місяці.

"Abrams будуть серед інших танків в арсеналі України, які вона могла б використати, щоб просунутися на окуповану Росією територію на сході й півдні, де бої тривали місяцями без серйозних проривів", – вказало видання.

При цьому NYT процитувало очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, який нещодавно заявив, що Abrams потрібно буде розгортати "дуже спеціально, для дуже конкретних, добре продуманих операцій". За словами керівника ГУР, якщо танки просто відправити на лінію фронту, щоб спробувати пробити російську оборону, "вони довго не проживуть на полі бою".

Abrams для України: хронологія передачі

Президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams у січні 2023 року.

Associated Press вказувало, що на виготовлення та відправку танків Abrams версії M1A2 могли б піти рік або два. Тому Вашингтон вирішив відправити старіший варіант – M1A1, який можна доставити в зону бойових дій за вісім-десять місяців.

Як зазначав у травні міністр оборони США Ллойд Остін, Америка робить все можливе, аби Україна отримала танки на початку осені.

Пізніше Пентагон підтвердив прибуття 31 навчального танка М1 Abrams у Німеччину для тренування українських екіпажів.

Наприкінці місяця The New York Times повідомило, що близько 200 українських військових розпочали загальновійськовий інструктаж у Німеччині, а ще стільки ж бійців навчаються, як заправляти та обслуговувати американські танки.

На початку серпня Сполучені Штати офіційно схвалили постачання Україні першої партії Abrams, а наприкінці місяця стало відомо, що близько 200 українців завершили практику на техніці.