Греция и Кипр выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС

Греция и Кипр поддерживают вступление Украины в ЕС, но выступают против ускоренного процесса вступления, предложенного рядом восточноевропейских стран. Позиция Греции заключается в необходимости соблюдения всех процедур, а Кипр хочет сначала посмотреть, в каком направлении будет развиваться мнение Еврокомиссии.

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Об этом сообщает Euractiv.

Как заявили изданию источники в греческом министерстве иностранных дел, позиция Греции состоит в том, что необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС.

В то же время Афины придают особое значение процессу присоединения Западных Балкан, который должен быть продолжен и ускорен, а европейская перспектива региона является непосредственным приоритетом.

На вопрос, согласится ли Греция предоставить Украине статус кандидата в июне, источник, близкий к этому вопросу, сказал, что Афины хотят сначала увидеть предложение Еврокомиссии.

В целом позиция Греции может быть положительной при условии, что среди государств-членов будет единодушие в этом вопросе, чего в настоящее время нет.

Что касается Республики Кипр, источники в правительстве сообщили, что сначала следует посмотреть, в каком направлении будет развиваться мнение Европейской комиссии.

Если оно будет положительным, Кипр согласится на предложение в пользу предоставления Украине статуса кандидата.

Однако источник добавил, что все соответствующие процедуры должны строго соблюдаться, поэтому процесс присоединения будет длительным.

По словам источников в правительстве Кипра, необходимо учитывать страны Западных Балкан, многие из которых уже сделали большие шаги к вступлению, осуществив необходимые реформы и выполнив ряд обязательств.

Отметим, министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что процесс вхождения Украины в состав Европейского союза, по его мнению, якобы займет "15 или 20 лет".