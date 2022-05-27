Греція та Кіпр виступають проти прискореного вступу України до ЄС

Греція та Кіпр підтримують вступ України до ЄС, але виступають проти прискореного процесу вступу, запропонованого низкою східноєвропейських країн. Позиція Греції полягає у необхідності дотримання всіх процедур, а Кіпр хоче спочатку подивитися, в якому напрямку розвиватиметься думка Єврокомісії.

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Про це повідомляє Euractiv.

Як заявили виданню джерела в грецькому міністерстві закордонних справ, позиція Греції полягає в тому, що необхідно дотримуватися всіх процедур, передбачених статтею 49 Договору про ЄС.

Водночас Афіни надають особливого значення процесу приєднання Західних Балкан, який має бути продовжений та прискорений, а європейська перспектива регіону є безпосереднім пріоритетом.

На запитання, чи погодиться Греція надати Україні статус кандидата в червні, джерело, близьке до цього питання, сказало, що Афіни хочуть спочатку побачити пропозицію Єврокомісії.

Загалом позиція Греції може бути позитивною за умови, що серед держав-членів буде одностайність у цьому питанні, чого нині немає.

Що стосується Республіки Кіпр, джерела в уряді повідомили, що спочатку слід подивитися, в якому напрямку розвиватиметься думка Європейської комісії.

Якщо вона буде позитивною, Кіпр погодиться на пропозицію на користь надання Україні статусу кандидата.

Однак джерело додало, що всі відповідні процедури повинні суворо дотримуватися, тому процес приєднання буде тривалим.

За словами джерел в уряді Кіпру, необхідно враховувати країни Західних Балкан, багато з яких вже зробили великі кроки до вступу, здійснивши необхідні реформи та виконавши низку зобов'язань.

Зазначимо, міністр у європейських справах Франції Клеман Бон заявив, що процес входження України до складу Європейського союзу, на його думку, нібито займе "15 або 20 років".